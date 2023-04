Commando assalta portavalori nel Casertano, bottino 25mila euro

1 minuto per la lettura

Un commando ha assaltato un portavalori nel casertano riuscendo ad impossessarsi di un bottino di 25mila euro

TEVEROLA (CASERTA) – Un commando composto da tre persone ha assaltato un furgone portavalori a Teverola, nel Casertano, impossessandosi di circa 25mila euro. Il raid è avvenuto vicino ad un centro commerciale, dove le guardie giurate si erano recate per ritirare l’incasso di un negozio.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Aversa, i malviventi hanno atteso in auto che due dei tre vigilantes uscissero con la busta con i soldi. Armati di pistola e con il volto coperto, sono quindi scesi dall’auto e hanno minacciato le guardie, facendosi consegnare i soldi.

Dopo il colpo sono fuggiti sulla superstrada Giugliano-Marcianise, in direzione dell’hinterland napoletano. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di identificare i responsabili dell’assalto.