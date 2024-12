Tentato omicidio nel Casertano: fermati 4 minorenni

1 minuto per la lettura

Tentato omicidio a Castel Volturno, nel Casertano. Fermati 4 minorenni per aver aggredito un coetaneo con 12 coltellate.

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) – Un’aggressione brutale, senza alcun apparente motivo, ha messo in luce un altro caso di violenza giovanile a Castel Volturno, nel Casertano. Quattro minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Caserta, con l’accusa di tentato omicidio di un coetaneo egiziano, aggredito con 12 coltellate lo scorso ottobre. Le ferite, gravi e pericolose, avevano colpito un polmone e il cuore della vittima, costringendola a un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale di Castel Volturno.

TENTATO OMICIDIO NEL CASERTANO

Gli aggressori sono quattro minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato di Caserta in stretta collaborazione con la Procura dei minorenni di Napoli, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di fermo da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli.

L’episodio si è verificato nel centro di Castel Volturno, nella località “Villaggio Coppola”. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i quattro giovani avrebbero aggredito senza alcun motivo apparente il ragazzo di origini egiziane. L’azione violenta, che ha avuto luogo in pieno giorno, ha scosso la comunità locale, e ha suscitato preoccupazione per la crescente aggressività tra i giovani.