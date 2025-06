Incidente a Sessa Aurunca: morti carabiniere 23enne e la fidanzata 22enne

1 minuto per la lettura

Tragico incidente a Sessa Aurunca: morti Matteo Ferrara carabiniere 23enne e la fidanzata 22enne Melissa Rea, sbandati in scooter. Indagini in corso.

SESSA AURUNCA (CASERTA) – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani fidanzati questa mattina a Sessa Aurunca. La coppia, Matteo Ferrara un carabiniere di 23 anni in servizio in Lombardia e in questi giorni in ferie, e la sua fidanzata Melissa Rea di 22 anni, viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada. L’impatto sul selciato è stato violentissimo, non lasciando scampo ai due giovani. Sul luogo dell’incidente, la Provinciale 81 che collega San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, alla Statale Appia e al mare, sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato (Commissariato di Sessa Aurunca e Polstrada).

Le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere le strade per permettere i rilievi e stanno verificando se lo scooter possa aver avuto un contatto con un’altra vettura. Il conducente dell’auto coinvolta si è fermato sul posto per prestare soccorso e collaborare con le autorità. Secondo le prime ricostruzioni, i due fidanzati erano probabilmente diretti verso il mare per trascorrere una giornata di relax, un desiderio tragicamente interrotto. La comunità locale è sotto shock per la perdita di due giovani vite in un incidente così drammatico. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare ogni responsabilità.