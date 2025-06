Mondragone: è morto il 16enne travolto da un’auto pirata

2 minuti per la lettura

Incidente auto pirata a Mondragone: un 16enne è morto in ospedale, dopo essere stato nella notte travolto da un veicolo fuggito.

MONDRAGONE (CASERTA) Una notte quella tra il 27 e il 28 giugno 2025 drammatica quella che si è vissuta nel centro urbano di Mondragone, dove si è verificato un incidente stradale che ha spezzato la vita a Luigi Petrella. Aveva soltanto sedici anni. Secondo i primi rilievi, il 16enne era a bordo del suo ciclomotore in via Padule quando è stato improvvisamente sarebbe stato travolto da un’auto non si è fermata a prestare soccorso.

L’impatto ha sbalzato il ragazzo sull’asfalto, facendolo sbattere contro un palo della pubblica illuminazione nel piazzale dello stadio. Immediatamente soccorso da un’ambulanza del servizio 118, Luigi è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso della clinica Pinetagrande. Purtroppo, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e nonostante gli sforzi dei medici, non è riuscito a superare le ferite riportate.

CACCIA ALL’AUTO PIRATA DOPO L’INCIDENTE A MONDRAGONE

I carabinieri stanno svolgendo le indagini per fare luce sull’accaduto. Al momento, si cerca all’auto pirata che avrebbe causato la tragedia e che poi si sarebbe data alla fuga senza prestare soccorso al giovane. Un episodio che ha sconvolto l’intera comunità di Mondragone. Le autorità continuano le indagini per identificare il responsabile e fare giustizia per Luigi Petrella.

E’ stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, a dare la notizia del decesso su facebook. “Non esistono parole, gesti, silenzi – è il post di Lavanga – è un dolore che fa scoppiare mente e cuore. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra, che a soli 16 anni, è morto nella serata di ieri in un incidente con il motorino”. L’incidente è avvenuto in via Padule; sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto Territoriale di Mondragone, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.