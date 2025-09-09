Operazione anticorruzione a Caserta: arrestato il sindaco di Arienzo

1 minuto per la lettura

Arrestato a Caserta il sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida, con altre 16 persone per corruzione e riciclaggio.

CASERTA – Un’indagine della Dda di Napoli ha portato all’arresto di 17 persone in un’operazione che ha smantellato un presunto sistema di corruzione e turbativa d’asta. Tra i destinatari delle misure cautelari, notificate dai Carabinieri di Caserta, figura anche Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo. Guida, coordinatore provinciale di Forza Italia, è stato posto agli arresti domiciliari. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, verte su reati che includono corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio.

Tra gli altri nomi coinvolti nell’indagine, per cui è stato disposto il carcere, spicca quello di Nicola Ferraro. Ferraro è ex consigliere regionale dell’Udeur e noto imprenditore nel settore dei rifiuti di Casal di Principe. Ferraro, che ha già scontato una pena di 7 anni per concorso esterno in camorra, è considerato una figura centrale del presunto sistema illecito. Nel registro degli indagati, sebbene le richieste di misure cautelari siano state rigettate dal GIP, compaiono anche Amedeo Blasotti, ex direttore generale dell’ASL di Caserta, e Luigi Bosco, ex consigliere regionale e attuale coordinatore regionale di Azione. L’operazione, voluta dalla Procura guidata da Nicola Gratteri, getta una luce inquietante sulle dinamiche del potere e degli appalti pubblici nella provincia di Caserta. Le indagini continuano per accertare il pieno funzionamento di questo presunto sistema, che ha coinvolto figure di spicco della politica e dell’imprenditoria locale.