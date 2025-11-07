Maddaloni, conti correnti svuotati: dipendente Poste indagata, sequestro 360mila euro

1 minuto per la lettura

Conti correnti svuotati a Maddaloni, sequestro da 360mila euro a Caserta: due indagati, inclusa dipendente Poste, per peculato e riciclaggio.

MADDALONI (CASERTA) – Eseguito dai Carabinieri di Maddaloni un ingente sequestro preventivo per equivalente, del valore di quasi 360mila euro. Il provvedimento vede coinvolte due persone, tra cui una dipendente di Poste Italiane. Al culmine di un’inchiesta su una serie di frodi e prelievi illeciti ai danni di correntisti.

Il decreto è stato emesso dal GIP su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere. I due indagati, nell’arco di tempo compreso tra febbraio e dicembre 2024, sono accusati di aver sistematicamente svuotato i conti correnti di numerosi clienti. I reati contestati dal procuratore Pierpaolo Bruni sono gravi: peculato, sostituzione di persona, riciclaggio e auto riciclaggio.

La presenza di una dipendente di Poste Italiane tra gli indagati fa presumere che la posizione lavorativa della donna abbia facilitato l’accesso ai dati dei correntisti, consentendo l’appropriazione indebita dei fondi. In ogni caso i responsabili dell’ufficio hanno assegnato la persona indagata ad un incarico in cui non avrebbe più alcun contatto con la clientela e gli uffici postali in attesa dello svolgimento del procedimento giudiziario.

MADDALONI CONTI CORRENZI SVUOTATI ALLE POSTE: SEQUESTRO DI IMMOBILI E BLOCCO DELLO STIPENDIO

Contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, i militari hanno posto sotto vincolo beni per l’intero ammontare della presunta frode. Il sequestro riguarda: Cinque immobili, tutti situati nel comune di Casagiove (Caserta). Inoltre, gli investigatori hanno ottenuto dal giudice un provvedimento che sottopone a vincolo anche il quinto dello stipendio dei due indagati. Questo per garantire così il recupero del profitto illecito. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli del meccanismo fraudolento e l’esatto ruolo ricoperto dalla dipendente di Poste nel drenaggio dei fondi dai conti dei correntisti.