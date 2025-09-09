Casertano, allarme salmonella: sessanta intossicati, interviene l’Asl

1 minuto per la lettura

San Marcellino, sessanta intossicati da salmonella in un ristorante del Casertano: l’Asl ha stabilito la sospensione immediata dell’attività.

SAN MARCELLINO (CASERTA) – Un grave episodio di intossicazione alimentare ha colpito circa sessanta persone, tra cui un bimbo di un anno e mezzo e una donna incinta, dopo aver pranzato tra il 31 agosto e i primi giorni di settembre in un ristorante di San Marcellino, nel Casertano. La causa è stata individuata in un’infezione da salmonella, che ha scatenato vomito, diarrea e mal di testa tra i commensali.

Le prime segnalazioni all’Asl di Caserta sono arrivate il 2 settembre. Oltre venti membri dello stesso nucleo familiare erano stati ricoverati negli ospedali di Marcianise e Aversa dopo aver pranzato domenica 31 agosto nello stesso locale. Il 4 settembre, altre persone, appartenenti a tavolate differenti, hanno manifestato sintomi simili, confermando il sospetto di un focolaio legato al ristorante.

Nel Casertano, sessanta intossicati da salmonella: interviene l’Asl

Il Servizio Veterinario dell’Asl di Caserta, guidato da Alfonso Giannoni, ha immediatamente avviato controlli igienico-sanitari nel locale, senza riscontrare carenze evidenti. Tuttavia, considerata la diffusione dei contagi tra diversi gruppi di clienti, l’Asl ha stabilito la sospensione immediata dell’attività, imponendo analisi a tutto il personale del ristorante. L’ipotesi al vaglio è che un eventuale portatore sano di salmonella abbia contaminato gli alimenti a causa di una scarsa igiene personale. Al momento, parte dei contagiati è stata ricoverata in vari ospedali del Casertano, mentre altri si sono rivolti a medici privati. Fortunatamente, nessuno risulta in condizioni gravi.