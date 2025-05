2 minuti per la lettura

Marcianise, un evento per celebrare la Giornata della legalità che vede protagonisti gli studenti degli istituti scolastici cittadini.

MARCIANISE (CASERTA) – Domani, venerdì 23 maggio, alle ore 10, l’aula consiliare del Comune di Marcianise si trasformerà in un laboratorio di cittadinanza attiva e memoria condivisa. In occasione della Giornata nazionale della legalità, il Comune promuove l’iniziativa “L’uovo per la legalità – La voce degli studenti, il futuro della memoria”. Un evento che vede protagonisti gli studenti degli istituti scolastici cittadini, coinvolti in un percorso creativo e civico che punta a radicare nelle nuove generazioni il valore della legalità.

“L’uovo per la legalità – La voce degli studenti, il futuro della memoria”

L’iniziativa, che prende spunto dal simbolo dell’uovo come elemento di rinascita e speranza, è il culmine di un progetto didattico sviluppato nei mesi scorsi. Gli studenti presenteranno i loro elaborati – disegni, testi, installazioni – espressione autentica del loro impegno contro ogni forma di illegalità e indifferenza. Ogni lavoro sarà accompagnato da una narrazione personale, nella quale i ragazzi spiegheranno il significato profondo della loro opera, trasformando l’arte in testimonianza civile.

La mattinata sarà anche occasione di confronto e partecipazione collettiva: un dibattito aperto vedrà coinvolti studenti, docenti, famiglie, autorità locali e associazioni del territorio. L’obiettivo? Riflettere insieme sull’importanza dell’educazione alla legalità come fondamento di una comunità più giusta, consapevole e solidale.

Uno dei momenti più attesi sarà la discussione sulla collocazione definitiva delle “uova della legalità” negli spazi pubblici della città. Un gesto concreto e simbolico: le creazioni degli studenti diventeranno parte integrante del paesaggio urbano, a ricordare ogni giorno l’impegno delle giovani generazioni nella difesa dei valori democratici. «La legalità non è una parola astratta, è un’azione quotidiana che parte dai nostri gesti. E oggi parte dalla voce dei nostri ragazzi», hanno dichiarato congiuntamente il sindaco, l’assessore alla Legalità e l’assessore all’Istruzione. Un messaggio chiaro: il futuro della legalità si costruisce insieme, con l’ascolto, l’educazione e la partecipazione attiva.

Marcianise, domani, non celebrerà solo un evento: darà voce a una speranza concreta, quella di una società fondata sul rispetto, sulla memoria e sul coraggio di cambiare. A partire dai più giovani.