Caserta, Carditello Festival 2025 dal 3 luglio al 4 settembre

3 minuti per la lettura

Carditello Festival 2025: al via la sesta edizione dal 3 luglio al 4 settembre. Grandi artisti e musica d’autore. In programma, Loredana Bertè, Mogol, Gigi Finizio, Serena Rossi, il Teatro San Carlo e La Bohème con i giovani talenti dell’opera.

SAN TAMMARO (CASERTA) – È tutto pronto per la sesta edizione del Carditello Festival, che dal 3 luglio al 4 settembre 2025 porterà sul suggestivo Galoppatoio del Real Sito di Carditello un ricco calendario di concerti, spettacoli e performance di alto profilo, trasformando uno dei luoghi più affascinanti della Campania in un vero e proprio tempio della musica e della cultura.

Carditello Festival 2025: il calendario completo

A inaugurare la rassegna sarà Gigi Finizio, con una tappa del suo atteso Live Tour il 3 luglio, seguito da Serena Rossi in “SereNata a Napoli” il 17 luglio. Un viaggio musicale tra classici partenopei e racconti di emozione e identità. Il giorno successivo, Loredana Bertè infiammerà il palco con il tour celebrativo “50 da Ribelle”. Il 25 luglio sarà la volta di Mogol, che condurrà il pubblico in uno straordinario racconto tra parole e musica, omaggiando Lucio Battisti.

Non solo pop e canzone d’autore: il festival offrirà anche spazio alla grande musica sinfonica e lirica. Il 31 luglio salirà sul palco l’Orchestra del Teatro di San Carlo, diretta dalla talentuosa Oksana Lyniv, in una rinnovata sinergia con uno dei teatri lirici più prestigiosi al mondo. Una collaborazione che culminerà con l’esecuzione de “La Bohème” di Puccini il 4 settembre, realizzata in partnership con la Fondazione Luciano Pavarotti. Protagonisti saranno i vincitori del concorso internazionale “Cuore d’Oro”, l’Orchestra “La Fleur” diretta da Giuseppe Aprea, e due cori, “Chorus Cordis” e “Voci Bianche”.

Tra le chicche di questa edizione, il debutto del Piccolo Coro di Caivano il 24 luglio, diretto da Antonia Di Maio, nato da un progetto con l’Antoniano di Bologna e il Ministero della Cultura. Un momento che promette di coniugare talento, speranza e rinascita in un territorio che cerca riscatto anche attraverso la musica dei più piccoli.

Un festival che è molto più di un cartellone musicale

Il Carditello Festival, sotto la direzione artistica di Antonello De Nicola e promosso dalla Fondazione Real Sito di Carditello, si propone come modello di rigenerazione culturale. «Carditello nasce come una fattoria agricola, quindi valorizziamo insieme alla cultura la riapertura di appartamenti reali, ma stiamo valorizzando anche tutto l’asset del Galoppatoio che è il più grande galoppatoio all’aperto d’Europa, del Boschetto dove possono intrattenersi famiglie, bambini, i pony. Insomma, un insieme di iniziative nella quale poi si incastona anche questa sesta edizione del festival che ha un parterre veramente interessante con presenze significative», ha dichiarato il presidente Maurizio Maddaloni. A sostenere l’iniziativa, il ministero della Cultura, la Regione Campania e il Comune di San Tammaro.

«Carditello è un modello virtuoso di rinascita – ha affermato Mariano Nuzzo, soprintendente per l’Area Metropolitana di Napoli –. Qui la cultura parla al territorio e lo cura». Emmanuela Spedaliere, direttrice generale del Teatro San Carlo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: «Investire nella cultura è fondamentale. Carditello è un luogo simbolico che merita attenzione oggi e domani».

Un’estate da vivere a Carditello

Con un cartellone che va da Finizio a Mogol, da Bertè a Puccini, passando per le voci dei bambini di Caivano e le sinfonie del San Carlo, il Carditello Festival 2025 si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana. Un invito aperto a tutti, per scoprire – o riscoprire – un luogo di bellezza e memoria, attraverso il linguaggio universale della musica.