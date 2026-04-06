Sant’ Antimo, lite in strada finisce nel sangue: accoltellato 43enne

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Un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome a Sant’ Antimo dopo una lite in strada. L’aggressore è attualmente in fuga.

SANT’ANTIMO (NAPOLI) – Una discussione notturna degenerata improvvisamente in violenza. Un uomo di 43 anni, residente a Gricignano d’Aversa, è stato ferito con due colpi di arma da taglio, mentre si trovava lungo le strade di Sant’Antimo, nell’hinterland napoletano. Il fatto è avvenuto la scorsa notte 6 aprile 2026. Secondo una prima ricostruzione basata sulle dichiarazioni della vittima, tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi con uno sconosciuto incontrato per strada. In pochi istanti, dalle parole si è passati ai fatti: l’aggressore ha estratto un’arma da taglio e ha sferrato due fendenti che hanno raggiunto il 43enne all’addome, per poi dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

LE CONDIZIONI DELL’UOMO ACCOLTELLATO A SANT’ ANTIMO

L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “Giuseppe Moscati” di Aversa. Nonostante la delicatezza della zona colpita, i medici hanno fortunatamente escluso il pericolo di vita. Il 43enne resta sotto osservazione, ma le sue condizioni sono stabili. Sull’episodio indagano i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania. I militari hanno già ascoltato la testimonianza del ferito per cercare di identificare l’aggressore e ricostruire con esattezza la dinamica e il movente del ferimento. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti nella zona di Sant’Antimo dove si è consumata l’aggressione.