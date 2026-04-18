Fondazione Morra Greco: l’identità del contemporaneo a Napoli

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Opere d’avanguardia e resti di mura greche del V secolo: una visita nel palazzo sede della Fondazione Morra Greco a Napoli

Ci sono luoghi che hanno il potere di raccontare la complessità di una città intera in pochi metri quadrati. Palazzo Caracciolo di Avellino, sede della Fondazione Morra Greco, è esattamente uno di questi. Varcando la soglia di questo edificio cinquecentesco, incastonato tra i vicoli del centro antico di Napoli, non si entra semplicemente in un museo, ma in una macchina del tempo che non smette mai di produrre un nuovo senso.

La visita è iniziata dal basso, dalle fondamenta stesse della città. È impressionante pensare che, mentre ammiriamo opere d’avanguardia, sotto i nostri piedi riposano i resti delle mura greche del V secolo a.C., riportate alla luce durante i lunghi restauri voluti dal fondatore, Maurizio Morra Greco. Dal 2003, questo palazzo non è più solo una dimora storica, ma un “luogo di incontro e relazione”, una filosofia confermata dal fatto che l’ingresso sia sempre gratuito: un dono raro e prezioso alla comunità.

Salendo tra i cinque livelli espositivi, per un totale di circa 2.000 metri quadrati, si percepisce l’anima di una fondazione che non si limita a “mostrare” l’arte, ma la “produce”. Attraverso un programma di residenze, gli artisti internazionali vengono invitati a vivere Napoli, a respirarne le contraddizioni e a tradurle in progetti inediti.

Manfred Pernice :emoZone

Il secondo e il terzo piano ospitano la prima antologica istituzionale in Italia di Manfred Pernice, dal titolo evocativo “emoZone”.

Pernice lavora su ciò che solitamente ignoriamo: dissuasori stradali, fioriere in cemento, recinzioni da cantiere. Questi elementi del paesaggio urbano diventano sculture che interrogano il nostro modo di abitare lo spazio pubblico. Al terzo piano, l’installazione site-specific ispirata alle architetture militari di Castel Sant’Elmo trasforma il salone in una “zona a statuto speciale”, un campo di forze dove lo spettatore è chiamato a muoversi tra barriere fisiche ed emotive. È un invito a riflettere su come i flussi di persone e beni siano costantemente negoziati e regolati nel paradosso della modernità.

Diego Perrone: il sole come un gatto

Il percorso prosegue al primo piano con “Il sole come un gatto”, la personale di Diego Perrone. Qui il linguaggio cambia, diventando più onirico e sinestetico. Un video in slow motion di un gatto che cade, rannicchiandosi per attutire l’impatto, diventa un ritratto dell’artista stesso: una creatura in bilico tra la sacralità antica e la velocità dei social media. Le opere di Perrone, dalle sculture setose alle installazioni sonore, ricordano il personaggio di Perelà, l’uomo di fumo: figure leggere che attraversano la strada dei “grandi discorsi” rischiando di esserne schiacciate, ma resistendo con una forza poetica silenziosa.

Ciò che rende la Fondazione Morra Greco un’eccellenza unica è la sua capacità di dialogare con il territorio. Non è un’isola felice isolata dal contesto, ma un polo di rigenerazione culturale che coinvolge attivamente Largo Proprio di Avellino, la piazza antistante, trasformandola in un palcoscenico per eventi e laboratori. È un esempio di “osmosi” urbana, dove l’alto valore della Collezione Morra Greco — che oggi vanta oltre mille opere — si fonde con la vita quotidiana dei vicoli circostanti.

Uscendo dal Palazzo, si ha la sensazione che la storia di questo luogo sia appena all’inizio. Tra mostre, performance e multidisciplinarietà, la Fondazione continua a dimostrare che l’arte non è un accessorio, ma il motore necessario per comprendere chi siamo stati e chi, in questo presente digitale e frammentato, stiamo diventando.