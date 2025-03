Campi Flegrei in rivolta: a Bagnoli i cuscini contro le “notti insonni”

1 minuto per la lettura

Rivolta a Bagnoli, residenti in piazza con cuscini, simbolo delle “notti insonni” per le scosse dei Campi Flegrei, protestano contro l’iniziativa della Lega con i ministri Salvini, Piantedosi e Valditara, chiedendo sicurezza e interventi concreti.

BAGNOLI (NAPOLI) – Cresce la tensione a Bagnoli, quartiere napoletano epicentro del recente sciame sismico dei Campi Flegrei. I residenti si sono radunati in piazza, a poche centinaia di metri da Città della Scienza, dove nel tardo pomeriggio è prevista un’iniziativa della Lega con la partecipazione dei ministri Matteo Salvini, Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara. «Basta passerelle elettorali» e «Vogliamo vivere in sicurezza» sono i cori che si levano dalla folla.

CAMPI FLEGREI, CUSCINI SIMBOLO DELLA RIVOLTA

I manifestanti hanno portato con sé dei cuscini, simbolo delle «notti insonni» trascorse a causa delle continue scosse di terremoto. «basta passerelle elettorali» è uno dei cori intonati dai manifestanti. In piazza ci sono realtà autonome, residenti, comitati. «Gli abitanti di Bagnoli e dei Campi Flegrei vogliono vivere in sicurezza». Lo sciame sismico dei Campi Flegrei, iniziato nel 2005, si è intensificato negli ultimi mesi, con scosse sempre più frequenti e di maggiore intensità. La situazione ha generato timori e preoccupazioni tra i residenti, che chiedono maggiori garanzie sulla sicurezza e interventi concreti per la messa in sicurezza del territorio.

