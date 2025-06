Funivia Faito: sale a 26 il numero di indagati, avviso di garanzia all’Eav

1 minuto per la lettura

Funivia del Faito, sale il numero degli indagati: avviso di garanzia anche all’Eav. Si aggrava il quadro dell’inchiesta sul disastro costato la vita a quattro persone. Accertamento tecnico irripetibile il 19 giugno.

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – Si allarga l’inchiesta sulla tragedia della funivia del Monte Faito: salgono a 26 gli indagati per il disastro del 17 aprile scorso, quando un grave guasto all’impianto provocò la morte di quattro persone e il ferimento grave di un giovane turista. L’ultimo destinatario di un avviso di garanzia è l’Eav, l’Ente Autonomo Volturno, gestore della struttura.

L’atto – firmato dal sostituto procuratore Alessandro Riccio della Procura di Torre Annunziata – è un passaggio dovuto in vista dell’accertamento tecnico irripetibile fissato per le 15 di mercoledì 19 giugno. Un momento cruciale per definire cause, responsabilità e dinamiche della tragedia.

Funivia Faito: sale il numero di indagati

Gli indagati – ora 26 – rispondono, a vario titolo, di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose, con l’aggravante delle condotte omissive legate alla progettazione, manutenzione, controllo, ispezione e vigilanza dell’impianto.

Le vittime del crollo della Funivia del Faito sono Carmine Parlato, dipendente dell’Eav, la giovane turista Janan Suliman, cittadina israelo-palestinese, e i coniugi britannici Elaime Margaret e Graeme Derek Winn. Gravemente ferito nell’incidente anche Thabet Suliman, fratello di Janan.

Nel frattempo, tre degli indagati hanno richiesto l’incidente probatorio: si attende la decisione del giudice sulla sua ammissibilità. L’inchiesta procede in un clima di dolore e attesa, con l’obiettivo di fare piena luce su una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale e messo in discussione i livelli di sicurezza nel trasporto pubblico locale.