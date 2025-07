2 minuti per la lettura

Una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio (Forza Italia), ha avviato una missione esterna nei territori di Caivano e Scampia.

CAIVANO (NAPOLI) – Questa mattina (7 luglio) una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio (Forza Italia), ha avviato una missione esterna nei territori di Caivano e Scampia, due tra le aree periferiche più emblematiche e complesse della Campania. L’obiettivo della visita è monitorare da vicino le condizioni di sicurezza, degrado e sviluppo sociale, seguendo un modello di intervento che, come sottolineato dallo stesso Battilocchio, sta già iniziando a dare risultati concreti e replicabili in altre periferie italiane.

Commissione parlamentare su periferie a Caivano e Scampia

La giornata è stata scandita da una serie di incontri e sopralluoghi mirati: alle 10:45 la delegazione si è riunita al centro sportivo “Pino Daniele”, simbolo di aggregazione giovanile e rinascita sociale. Poco dopo, alle 11:30, la Commissione ha visitato Parco Verde, con particolare attenzione alle strutture di nuova apertura come la ludoteca, la scuola “Collodi” e il Polo Millegiorni gestito da “Save the Children”, esempi tangibili di investimenti sul futuro della comunità. Alle 12:45 è stata la volta della Chiesa di San Paolo Apostolo, dove si è svolto un incontro con don Maurizio Patriciello, voce autorevole nel contrasto alle emergenze ambientali e sociali del territorio.

Nel pomeriggio, dopo una tappa al nuovo Polo Universitario di Caivano, la delegazione si sposterà a Scampia, una delle periferie simbolo della lotta alla criminalità organizzata, dove alle 15:45 visiterà il complesso delle “Vele”. Programmati incontri con le forze dell’ordine presso la Stazione dei Carabinieri e il Commissariato di Polizia, a conferma della volontà di integrare sicurezza e sviluppo sociale.

La giornata si concluderà con un momento di confronto alle 18 presso il Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Grumo Nevano. Qui, la Commissione incontrerà la comunità locale. «Stiamo seguendo con particolare attenzione Caivano – ha dichiarato Alessandro Battilocchio – perché da qui è partito un modus operandi che, pur adattandosi alle specificità dei vari contesti, si sta già replicando in altre periferie italiane. Qui, con un’azione efficace e tempestiva, il cambiamento è oggettivamente in corso». Questa missione rappresenta un segnale forte dello Stato che torna a farsi presente nei territori più fragili, mettendo in campo risorse e strategie concrete per ribaltare il triste stigma delle periferie e restituire dignità e speranza a chi vive ai margini della società.