X
<
>

Turisti scavalcano la recinzione ed entrano negli Scavi di Pompei

| 1 Settembre 2025 15:56 | 0 commenti

1 minuto per la lettura

Quattro turisti spagnoli hanno scavalcato la recinzione dal lato di via Plinio per entrare negli Scavi di Pompei senza biglietto. Un gesto avventato, un patrimonio millenario messo a rischio.

POMPEI (NAPOLI) -Tentativo di ingresso abusivo agli Scavi di Pompei. Quattro giovani turisti spagnoli – tre ragazze e un ragazzo, di età compresa tra i 21 e i 26 anni – sono stati sorpresi mentre scavalcavano la recinzione dal lato di via Plinio per introdursi nel sito archeologico senza biglietto.

L’ingresso clandestino non è passato inosservato. L’intervento congiunto dei Carabinieri del posto fisso degli Scavi e del personale di vigilanza, supportato dalla sala regia del Parco Archeologico, ha permesso di bloccare immediatamente i trasgressori. Tutti e quattro sono stati denunciati. Un gesto imprudente, avventato, che avrebbe potuto mettere a rischio uno dei siti archeologici più preziosi al mondo.

L’episodio sottolinea ancora una volta quanto sia fragile il delicato equilibrio tra fruizione turistica e tutela dei beni culturali. Pompei, patrimonio dell’umanità UNESCO, accoglie ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Ogni ingresso non autorizzato è un illecito e può compromettere la conservazione dei tesori nascosti tra le antiche mura. Un monito per chi dimentica che dietro ogni rovina c’è storia, e dietro ogni storia c’è responsabilità.

