Caivano, minaccia di morte la moglie durante la Prima Comunione della figlia

Caivano, minaccia di morte la moglie alla festa di Prima Comunione della figlia. Arrestato 40enne ubriaco: già noto per maltrattamenti.

CAIVANO (NAPOLI) – Un giorno di gioia e di condivisione si è trasformato in una drammatica scena di violenza familiare. È accaduto a Caivano (Napoli). I Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti in un albergo della zona durante il pranzo per la Prima Comunione di una bambina.

Secondo quanto ricostruito, il padre della festeggiata, 40 anni, ha iniziato a litigare violentemente con il suocero. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha aggredito verbalmente anche la moglie, di 36 anni, minacciandola di morte davanti ai parenti e agli altri ospiti. «Giuro che stasera do fuoco a te e a tuo padre!», avrebbe urlato in preda all’ira, secondo quanto riportato dai militari.

Nonostante la presenza dei Carabinieri, chiamati d’urgenza da alcuni clienti della struttura, l’uomo ha tentato più volte di scagliarsi contro la donna, fermato solo grazie all’intervento dei militari. La vittima, scossa e sotto choc, è stata assistita dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Accompagnato in caserma, il 40enne è stato sottoposto all’alcol test, che ha evidenziato valori nettamente superiori ai limiti di legge: 1,54 g/l al primo controllo e 1,58 g/l al secondo, contro lo 0,5 consentito per chi si mette alla guida. Non era la prima volta: l’uomo, infatti, era già stato arrestato in passato per maltrattamenti nei confronti della moglie. Ora dovrà rispondere ancora dello stesso reato, oltre che di ubriachezza molesta. Intanto per la donna è scattata la procedura di tutela prevista dal codice rosso.