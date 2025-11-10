Scampia, si lancia da uno scooter in corsa per sfuggire ai Carabinieri

1 minuto per la lettura

Scampia, 14enne senza casco si lancia da uno scooter in corsa per sfuggire ai Carabinieri. Denunciati due minorenni per resistenza a pubblico ufficiale.

SCAMPIA (NAPOLI) – Una fuga spericolata tra le strade di Scampia ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Due ragazzi di poco più di 14 anni, a bordo di uno scooter 125 senza targa, non si sono fermati all’alt dei Carabinieri della sezione Radiomobile di Napoli. Tutto è iniziato in via Ciccotti, dove una pattuglia ha notato il mezzo sfrecciare. Il conducente indossava il casco, il passeggero no. All’intimazione di fermarsi, i due hanno risposto accelerando, tentando di far perdere le proprie tracce tra le strade del quartiere.

Durante la fuga, il passeggero – privo di casco – si è lanciato dallo scooter in corsa per sfuggire al controllo. Fortunatamente è rimasto illeso. I militari sono riusciti comunque a bloccarlo, mentre il conducente è stato fermato dopo poche centinaia di metri. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter, senza targa, è stato sequestrato, e i due minori sono stati affidati ai rispettivi genitori.