2 minuti per la lettura

Sorpresi mentre smontano tubature d’acciaio a Qualiano, in provincia di Napoli. Arrestati tre uomini in flagranza di reato. Tra i ladri anche un 14enne, denunciato per lo stesso reato e riaffidato ai genitori.

QUALIANO (NAPOLI) – Un tentativo di furto clamoroso è stato sventato in piena notte (4 febbraio 2025) a Qualiano, in provincia di Napoli, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri. Quattro individui, tra cui un minore di 14 anni, sono stati fermati mentre smontavano tubature in acciaio all’interno di uno stabilimento in via Circumvallazione esterna.

Sorpresi mentre smontano tubature d’acciaio nel Napoletano

L’allarme è scattato grazie a una segnalazione al 112: alcuni operai, insospettiti dalla presenza di sconosciuti nell’area, hanno avvertito le forze dell’ordine. I ladri, infatti, non avevano alcuna giustificazione per trovarsi in un’area industriale e non erano operai regolarmente impiegati.

La squadra della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania ha agito con rapidità, circondando l’edificio e bloccando tutte le possibili vie di fuga. I ladri sono stati colti in flagrante mentre smontavano le tubature. Un’operazione che richiedeva l’utilizzo di una smerigliatrice.

Arrestati tre uomini in flagranza di reato e denunciato il ragazzo di 14 anni riaffidato ai genitori

I carabinieri hanno arrestato in flagranza gli adulti coinvolti: Mirko e Giacomo Hadzovic, e Valentino Sejdovic, accusati di concorso in furto aggravato. Tutti e tre sono stati trasferiti in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Il quarto, un ragazzo di soli 14 anni, è stato denunciato per lo stesso reato, ma essendo minorenne, è stato riaffidato ai genitori.

L’episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulla crescente partecipazione di minori in atti criminali, spesso a fianco di adulti. Segno di un fenomeno preoccupante che continua a colpire anche le aree industriali della provincia di Napoli. I carabinieri continuano a investigare sul possibile coinvolgimento dei quattro arrestati in altri episodi simili nella zona.