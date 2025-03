Maschere da film e truffe online: scoperto laboratorio nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Maschere da film, scoperto un laboratorio hi-tech per truffe online e frodi informatiche nel Napoletano. Denunciato 31enne di Ercolano.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Un magazzino trasformato in un laboratorio per truffe online e frodi informatiche, con maschere iconiche che sembrano uscite direttamente dal grande schermo. È questa la scena che i Carabinieri di Torre del Greco si sono trovati davanti nel corso di una perquisizione in via Nazionale. Tra gli oggetti sequestrati spiccano riproduzioni in 3D delle celebri maschere di Guy Fawkes, resa famosa dal film V per Vendetta, di Salvador Dalì, simbolo de La Casa di Carta, e del misterioso Front Man di Squid Game.

Maschere da film: scoperto un laboratorio hi-tech per truffe online e frodi informatiche

L’indagine ha portato alla scoperta di un vero e proprio centro operativo per attività illecite legate al cybercrime. Oltre alle maschere stampate in 3D, i militari hanno rinvenuto 59 telefoni cellulari, sei carte prepagate intestate a terzi, tre computer portatili, sei chiavette USB e una sofisticata stampante 3D con circa 90 bobine di filamenti di vari colori.

Ma l’elemento più inquietante è stato il ritrovamento di un quaderno contenente credenziali di accesso a numerosi conti online. Un archivio dettagliato che suggerisce come il magazzino fosse utilizzato per la realizzazione di truffe digitali e furti di identità.

Denunciato un 31enne incensurato

L’uomo alla guida di questo laboratorio clandestino è un 31enne di Ercolano, fino ad ora senza precedenti penali. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. L’operazione mette in luce un fenomeno sempre più diffuso: la combinazione tra nuove tecnologie e frodi informatiche. Le maschere da film, simboli di ribellione nella cultura pop, in questo caso sembrano aver trovato un impiego decisamente meno eroico, servendo da copertura per attività criminali.