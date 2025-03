1 minuto per la lettura

Tentata rapina in banca: due arresti nel Napoletano. Intervento congiunto di Polizia e Carabinieri sventa il colpo a Frattamaggiore.

FRATTAMAGGIORE – Colpo fallito in un istituto di credito di via Vittorio Emanuele a Frattamaggiore (Napoli), dove due rapinatori hanno tentato di farsi consegnare il denaro minacciando il personale con un bisturi e un paio di forbici. L’azione criminale è stata sventata dall’intervento tempestivo del personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno arrestato un 57enne originario di Teano e un 39enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia. Per il più giovane, la situazione si è aggravata ulteriormente: l’uomo, infatti, si trovava già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e dovrà rispondere anche di evasione.

Tentata rapina in banca: due arresti nel Napoletano

L’allarme è scattato grazie a una segnalazione giunta alla centrale operativa. Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore e i militari della locale stazione dell’Arma sono intervenuti rapidamente, riuscendo a entrare in banca e a bloccare i due rapinatori prima che potessero portare a termine il colpo.

I due uomini erano armati di un bisturi e di un paio di forbici. Sotto minaccia, avevano tentato di costringere il personale dell’istituto a consegnare il denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, garantendo l’incolumità di dipendenti e clienti presenti all’interno della filiale. Gli arrestati, ora, dovranno rispondere dell’accusa di tentata rapina aggravata. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali altri reati legati alla loro attività criminale.