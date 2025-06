Spari nella notte tra Napoli e provincia: indagano i Carabinieri

1 minuto per la lettura

Spari nella notte in strada tra Napoli e la sua provincia. Allarme a San Giorgio a Cremano e nei Quartieri Spagnoli. Non risultano feriti. Indagini in corso, escluso al momento un collegamento tra i due episodi.

NAPOLI – Una notte di paura tra Napoli e provincia, scandita dal suono inquietante dei colpi d’arma da fuoco. Due episodi distinti, avvenuti a poche ore di distanza, hanno mobilitato i Carabinieri, ora impegnati nelle indagini per ricostruire dinamiche e moventi. Al momento, non emergono collegamenti tra i due fatti.

Spari nella notte tra Napoli e provincia

Il primo allarme è scattato poco prima della mezzanotte a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Alcuni residenti hanno segnalato esplosioni sospette tra piazza Troisi e via Sant’Anna. I militari dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno rinvenuto due bossoli calibro 7,65 sul manto stradale. Nessuna segnalazione di feriti o danni, ma l’episodio ha inevitabilmente destato preoccupazione nella comunità locale.

Poco più di tre ore dopo, intorno alle 3.20 del mattino, i Carabinieri sono intervenuti anche nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. In vico Lungo Gelso, una nuova segnalazione di spari ha condotto gli investigatori al ritrovamento di tre bossoli dello stesso calibro, 7,65, abbandonati sull’asfalto.

Indagini in corso

Gli inquirenti escludono, per ora, un collegamento tra i due eventi. Le indagini sono in corso per identificare eventuali responsabili e chiarire le circostanze precise in cui sono stati esplosi i colpi. La doppia sparatoria, seppur senza conseguenze apparenti per persone o cose, riaccende i riflettori sulla sicurezza in città e nell’hinterland, dove la criminalità continua a manifestarsi anche attraverso atti eclatanti e potenzialmente pericolosi.