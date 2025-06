2 minuti per la lettura

Detenuto evaso dall’Elba: era uscito per lavorare, ma ha approfittato del permesso per fuggire. Arrestato dai carabinieri nel Napoletano. Ora è accusato anche di evasione.

CAMPO NELL’ELBA / MARIGLIANO (NAPOLI) – Ha approfittato di un permesso lavorativo per darsi alla fuga, ma la latitanza è durata poco. Un detenuto di 42 anni, originario del Napoletano, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Marigliano, in provincia di Napoli, dopo essere evaso giovedì scorso, 26 giugno, dall’isola d’Elba.

Detenuto evaso dall’Elba arrestato dai carabinieri nel Napoletano

L’uomo, in carcere per rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa esterna nel Comune di Campo nell’Elba. Una misura alternativa concessa nell’ambito del percorso rieducativo, che però il detenuto ha trasformato in occasione per far perdere le proprie tracce. I carabinieri della stazione di San Vitaliano, in coordinamento con i colleghi dell’Elba, lo hanno individuato e fermato a Marigliano, 23 chilometri da Napoli, dove vive la sua famiglia. Ora il 42enne si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere del reato di evasione.

Reato di evasione

Secondo l’articolo 385 del Codice Penale, chi evade dal carcere o dagli arresti domiciliari commette reato e rischia da uno a tre anni di reclusione in più. La pena sale da due a cinque anni se l’evasione avviene con violenza o minacce, oppure forzando porte o grate. La pena aumenta da tre a sei anni se si usano armi o si evade in gruppo. Le stesse regole valgono anche per chi non rientra da un permesso di lavoro esterno dal carcere, come avvenuto nel caso di Campo dell’Elba. Se l’evaso si consegna spontaneamente in carcere prima della condanna per evasione, la pena viene ridotta. Il detenuto arrestato a Marigliano era già stato condannato per rapina e violenza e stava scontando la pena: ora dovrà affrontare un nuovo processo per evasione, che potrà allungare ulteriormente la sua detenzione.