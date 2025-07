2 minuti per la lettura

Falsi crediti per crescita imprese: maxi sequestro da 97 milioni nel Napoletano. Il procuratore aggiunto Mariella Di Mauro ha sottolineato come l’intervento tempestivo della polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria abbia impedito «l’ulteriore utilizzo dei falsi crediti in compensazione delle imposte dovute, arginando un grave danno per le casse dell’Erario».

NAPOLI — Crediti fiscali inesistenti per oltre 97 milioni di euro, falsamente dichiarati per ottenere indebiti vantaggi fiscali e gonfiare i bilanci aziendali. È questo l’asse portante dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha portato al sequestro preventivo di una somma record.

Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta dei magistrati, riguarda crediti legati a investimenti nel Mezzogiorno e a Deferred Tax Asset (DTA). Secondo quanto emerso dalle indagini, i benefici fiscali – destinati a sostenere lo sviluppo economico delle imprese – sarebbero stati utilizzati in modo fraudolento, senza i requisiti previsti dalla legge.

Le indagini, avviate dopo un controllo fiscale eseguito dal Gruppo di Frattamaggiore, hanno rivelato che una delle società coinvolte aveva già sfruttato parte dei crediti inesistenti. 420mila euro in totale, di cui 270mila per compensare le proprie imposte e altri 150mila per conto di una seconda impresa di San Prisco, nel Casertano.

Per recuperare le somme già incassate illegalmente, il gip ha disposto anche il sequestro di un importo equivalente. In una nota, il procuratore aggiunto Mariella Di Mauro ha sottolineato come l’intervento tempestivo della polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria abbia impedito «l’ulteriore utilizzo dei falsi crediti in compensazione delle imposte dovute, arginando un grave danno per le casse dell’Erario». Le agevolazioni fiscali, evidenzia la Procura, rappresentano uno strumento prezioso per stimolare la crescita imprenditoriale, soprattutto nel Mezzogiorno. Ma casi come questo minacciano di svuotare di senso misure nate per sostenere l’economia legale, dirottando risorse pubbliche verso circuiti di frode.