Truffe agli anziani: 36 vittime tra Napoli, Benevento e Avellino, un bottino da 100mila euro. Arrestati tre uomini di 32, 38 e 26 anni.

NAPOLI — Fingevano di essere parenti in difficoltà o avvocati pronti a “liberare” con una cauzione un figlio o un nipote nei guai con la giustizia. Con questo copione ben rodato, tre uomini – di 32, 38 e 26 anni – avrebbero messo a segno 36 truffe ai danni di anziani indifesi nelle province di Napoli, Benevento e Avellino, per un bottino complessivo di circa 100mila euro tra contanti, monili e preziosi.

Truffe agli anziani in tre province: sgominata banda a Napoli, tre arresti

La banda, sgominata dai Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna grazie a un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli, agiva da una base nel quartiere Ponticelli, cuore popolare del capoluogo partenopeo. I militari hanno notificato ai tre uomini altrettanti provvedimenti di custodia cautelare in carcere, emessi dal gip dopo mesi di indagini serrate.

Il meccanismo, purtroppo, è tristemente noto: la telefonata improvvisa, la voce concitata di un finto familiare o di un presunto avvocato che racconta di un arresto e di una cauzione urgente per evitare guai peggiori. Presi dal panico, molti anziani finiscono per consegnare tutto ciò che hanno a disposizione. In questa banda, ognuno aveva un compito preciso: un primo telefonista contattava la vittima, un secondo insisteva nella messinscena e infine faceva la sua comparsa il “soggetto itinerante”, incaricato di ritirare denaro e gioielli direttamente a domicilio.

I carabinieri, nel corso delle perquisizioni, sono riusciti a recuperare parte del bottino, restituendo denaro e preziosi ad alcune vittime. Ma l’allarme resta alto. Dal primo gennaio ad oggi, soltanto tra Napoli e provincia, sono già 274 le truffe agli anziani denunciate, con 72 arresti e 35 denunce a piede libero. Una vera emergenza che colpisce le fasce più fragili, lasciando dietro di sé paura e senso di solitudine.