Torre del Greco, picchia ex compagna e tenta di entrare in casa: arrestato 32enne

Torre del Greco, picchia ex compagna e tenta di entrare in casa. Era già stato denunciato per minacce e violenze. I carabinieri lo fermano in tempo, evitando il peggio. Arrestato 32enne.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Ha atteso l’ex compagna sotto casa, l’ha insultata, colpita con schiaffi e pugni al volto, e poi ha tentato di forzare l’ingresso nella sua abitazione. Solo l’arrivo tempestivo dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse. L’uomo, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere.

I fatti si sono consumati nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 luglio, in un quartiere già tristemente noto alle autorità per episodi di violenza domestica. La vittima, una donna che in passato aveva già sporto denuncia contro l’ex compagno per minacce gravi – tra cui quella di darle fuoco – è stata nuovamente presa di mira.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia locale, il 32enne si sarebbe appostato fuori dall’abitazione della donna, aspettando che facesse ritorno a casa. L’ha aggredita verbalmente e poi fisicamente, sferrandole diversi colpi al volto. Ha inoltre tentato di entrare nell’appartamento. L’intervento dei militari, allertati dal 112, è stato tempestivo: l’uomo è stato bloccato prima che potesse sfondare la porta ed è stato ammanettato.

La vittima è stata soccorsa e, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Resta però la paura e il peso psicologico di una violenza reiterata che, ancora una volta, è stata arginata solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Il 32enne dovrà ora rispondere di atti persecutori e percosse. La Procura ha disposto la sua custodia cautelare in carcere in attesa dell’udienza di convalida.