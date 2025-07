Giovane gambizzato a Napoli: contestato il metodo mafioso

1 minuto per la lettura

Giovane gambizzato a Napoli: 20enne arrestato dai carabinieri. Contestato il metodo mafioso. L’uomo è detenuto per un’altra aggressione armata.

NAPOLI — Un colpo di pistola esploso alle gambe, in pieno stile mafioso, per punire alcune “manchevolezze”. È con questa accusa che i carabinieri del comando di Bagnoli hanno notificato, nella giornata di oggi (30 luglio), una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere a Claudio Riccardo Garavini, 20 anni, presunto membro del gruppo criminale delle cosiddette “case gialle” del quartiere Pianura, ritenuto orbitante intorno al clan Esposito-Marsicano.

Giovane gambizzato a Napoli

Il giovane si trova già in carcere per una violenta aggressione avvenuta il 1° febbraio scorso in un bar della zona dei “baretti” a Chiaia, anch’essa connotata da uso di armi. Ora su di lui pesa anche l’accusa di aver gambizzato un uomo il 9 febbraio scorso, sempre a Napoli. A firmare il provvedimento è stato il Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che contesta a Garavini i reati di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

Il quadro investigativo

Decisive per ricostruire il quadro investigativo sono state la testimonianza della vittima, l’analisi del traffico telefonico e le immagini di videosorveglianza. Un puzzle di elementi che ha permesso ai militari dell’Arma di inchiodare Garavini alle sue responsabilità. Quel giorno, grazie al tempestivo intervento di alcuni residenti — allarmati dal colpo d’arma da fuoco — fu evitato il peggio. Gli abitanti della zona non hanno esitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine, permettendo un intervento rapido e l’avvio delle indagini.