NAPOLI – La Guardia di Finanza ha inferto un duro colpo al mercato della contraffazione. Scoperta una vera e propria centrale del falso nel quartiere Pianura, a Napoli. Due uomini, entrambi cinquantenni, campani e con precedenti penali, sono stati arrestati in flagranza dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego. Gestivano un laboratorio illegale perfettamente attrezzato per la produzione di capi e gadget contraffatti.

Centrale del falso scoperta a Napoli: arrestati due cinquantenni

Nel blitz, i finanzieri hanno sequestrato oltre 8mila articoli falsificati, tra cui più di 3mila prodotti con il logo del cantante Geolier, star della scena musicale partenopea, e centinaia di magliette taroccate della SSC Napoli. Un’operazione ben organizzata, pronta a sfruttare l’onda lunga del successo sportivo e musicale della città. Ma non solo. Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto altri 5mila articoli semilavorati, insieme a stampanti industriali, telai serigrafici, vernici, computer e toner. Strumenti utilizzati per replicare marchi registrati e creare prodotti ingannevolmente simili agli originali.

Secondo le indagini, il magazzino era un punto di riferimento per numerosi venditori ambulanti abusivi, che si rifornivano proprio lì per vendere ai fan e ai tifosi ignari gadget contraffatti ai margini dei grandi eventi. I due uomini sono agli arresti domiciliari, mentre il laboratorio e tutta l’attrezzatura sono stati posti sotto sequestro. L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, piaga che danneggia non solo i marchi originali, ma anche l’economia legale e i consumatori.