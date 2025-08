1 minuto per la lettura

Ischia, tenta la truffa del “finto maresciallo”: undicesimo arresto per un 23enne recidivo. Una 67enne riconosce lo schema e sventa il raggiro: il giovane bloccato mentre tenta la fuga via aliscafo.

ISCHIA – Undici arresti in soli pochi anni, sempre per lo stesso copione criminale: fingere di essere un maresciallo dei carabinieri per truffare anziani. L’ultimo episodio si è consumato a Forio d’Ischia. Il 23enne – già noto alle forze dell’ordine – ha tentato di raggirare una donna di 67 anni. Ma grazie alla campagna di prevenzione dell’Arma, la signora ha riconosciuto la truffa, così il colpo è stato sventato prima di essere messo a segno.

Ischia, tenta la truffa del “finto maresciallo”: 11esimo arresto per 23enne

La dinamica è quella tristemente nota: una telefonata, la voce autoritaria di un sedicente maresciallo che racconta di un parente nei guai, e la richiesta urgente di denaro o gioielli. Ma la donna, insospettita, ha riconosciuto i segnali della truffa e si è rifiutata di consegnare quanto richiesto. Il 23enne, una volta scoperto, si è dato alla fuga. Nelle concitate fasi della messinscena, la 67enne ha riportato contusioni al ginocchio e al braccio, cadendo contro la porta d’ingresso. È stata successivamente visitata in ospedale riportando una prognosi di otto giorni per stato ansioso, ipertensione e contusioni.

Le indagini dei carabinieri, pur rese più difficili dallo stato emotivo della donna, sono state rapide ed efficaci. Il giovane è stato individuato e fermato all’imbarco degli aliscafi. Decisive le prove rinvenute sul suo smartphone: due screenshot, uno di un recente articolo su una truffa simile ai danni di un’altra anziana isolana e l’altro con la mappa del centro urbano di Forio. Già noto alle forze dell’ordine per ben dieci precedenti specifici, il 23enne è stato riconosciuto dalla vittima e arrestato.