Napoli, inseguono e feriscono un turista e gli rubano orologio da 80mila euro

| 12 Agosto 2025 12:20 | 0 commenti

Napoli, inseguono e feriscono un turista e gli rubano orologio da 80mila euro

Due rapinatori armati e con volto coperto inseguono e feriscono un turista a Napoli e gli rubano un orologio da 80mila euro. In corso le indagini

Napoli – Un turista di nazionalità marocchina è stato inseguito fino all’interno della hall di un albergo sul lungomare di Napoli da due rapinatori armati di pistola e con volto coperto. E’ stato colpito alla testa con il calcio della pistola da cui poi è partito un proiettile che si è conficcato nel controsoffitto e poi rapinato.

Il turista è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, non in pericolo di vita, per la botta alla testa. I banditi gli hanno portato via un orologio del valore di 80mila euro. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Napoli. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile.

