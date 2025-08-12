Napoli, inseguono e feriscono un turista e gli rubano orologio da 80mila euro

1 minuto per la lettura
Due rapinatori armati e con volto coperto inseguono e feriscono un turista a Napoli e gli rubano un orologio da 80mila euro. In corso le indagini
Napoli – Un turista di nazionalità marocchina è stato inseguito fino all’interno della hall di un albergo sul lungomare di Napoli da due rapinatori armati di pistola e con volto coperto. E’ stato colpito alla testa con il calcio della pistola da cui poi è partito un proiettile che si è conficcato nel controsoffitto e poi rapinato.
Il turista è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, non in pericolo di vita, per la botta alla testa. I banditi gli hanno portato via un orologio del valore di 80mila euro. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Napoli. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA