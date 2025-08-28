1 minuto per la lettura

Fuorigrotta, il consigliere municipale di Napoli Sergio Lomasto aggredito da una baby gang: «Pestaggio brutale», denuncia il fratello.

FUORIGROTTA (NAPOLI) – Una notte di paura e violenza ha sconvolto il quartiere di Fuorigrotta: la scorsa notte, intorno alle 23, un uomo di 47 anni è stato ferocemente aggredito da una baby-gang. La denuncia arriva dal fratello della vittima, Sergio Lomasto, consigliere municipale di Napoli, che parla di un «pestaggio brutale».

Fuorigrotta, uomo di 47 anni aggredito da una baby gang

Secondo la ricostruzione, l’aggressione è avvenuta senza alcun motivo apparente, davanti alla madre anziana della vittima e ai suoi due figli piccoli. L’uomo, colpito ripetutamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove attualmente si trova ricoverato. Le sue condizioni sono gravi: trauma cranico, naso fratturato in più punti, lesioni facciali, riduzione del campo visivo e traumi diffusi su tutto il corpo.

Sergio Lomasto denuncia la recrudescenza della violenza giovanile a Napoli e chiede un intervento immediato delle autorità per prevenire ulteriori episodi. «Quello che è successo – afferma – è inaccettabile: non possiamo più tollerare atti di violenza così brutali nella nostra città». Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione. Nel frattempo, la comunità si interroga su come contrastare il fenomeno sempre più preoccupante delle baby-gang.