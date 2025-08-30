Napoli, ingegnere aggredito da una baby gang. Identificati i giovani

1 minuto per la lettura

Identificati e denunciato 4 giovani, membri di una baby gang, colpevoli di aver aggredito un ingegnere nel quartiere Fuorigrotta di Napoli

Quattro giovani, tra maggiorenni e minorenni, sono stati identificati e denunciati dalla polizia di stato di Napoli per l’aggressione ad un ingegnere 47enne. Si tratta del fratello del consigliere della municipalità di Fuorigrotta, Sergio Lomasto.

Le violenze risalgono a qualche giorno fa, e sono avvenute nei pressi del McDonald’s di Fuorigrotta. Ad assistere alla scena, la madre anziana dell’ingegnere e i suoi due figli di 14 e 10 anni. A picchiare il professionista, è assodato, è stata una baby gang.

Dopo le percosse, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Ha riportato un trauma cranico, una frattura scomposta al naso, lesioni facciali, la frattura dello zigomo.

Da quanto si apprende, pare che l’ingegnere fosse in macchina con i figli e la padre per accompagnare quest’ultima a casa. Un ragazzino in scuter gli avrebbe tagliato la strada portando l’uomo ad inchiodare con il veicolo. Dietro di lui, sempre in scooter, l’intera gang: uno dei teppisti, per evitare l’impatto, è caduto a terra. A questo punto l’ingegnere sarebbe sceso dall’auto per controllare che il ragazzo stesse bene ma è iniziato il pestaggio.

Dalla ricostruzione della dinamica pare che anche la madre dell’ingegnere sia stata colpita dalla gang perché scesa dall’auto per difendere il figlio. Anche i ragazzini avrebbero abbandonato il veicolo ma sarebbero stati messi al sicuro da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Dalla testimonianza del fratello dell’uomo inoltre, si apprendono le conseguenze che il vile gesto ha riportato non solo sul corpo dell’ingegnere ma anche sui figli. Il più piccolo infatti, sotto shock, non parla da giorni.