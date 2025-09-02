Scandalo Phica.eu: individuato il gestore, indagini su un 45enne di Pompei

1 minuto per la lettura

Scandalo Phica.eu: foto rubate, deepfake e abusi online. Il sito sessista che ha preso di mira politiche, influencer e attrici è finito sotto la lente della Polizia postale. Indagini su un 45enne di Pompei residente a Firenze.

POMPEI (NAPOLI) – Un uomo di 45 anni, originario di Pompei e residente a Firenze, sarebbe il principale responsabile di Phica.eu, il sito sessista finito al centro dello scandalo per la diffusione di foto rubate e deepfake che hanno coinvolto politiche, influencer e attrici. La notizia è stata pubblicata dal Domani che rivela il nome dell’uomo. Si tratterebbe di Vittorio Vitiello, titolare dal 2023 di una piccola società italiana, ora sotto la lente della Polizia postale.

Scandalo Phica.eu: individuato il gestore del sito

Phica.eu non era un semplice forum: per anni ha raccolto e diffuso immagini senza consenso, creando un vero e proprio archivio di abusi digitali. La struttura del sito – con server distribuiti e domini multipli – ha reso difficile il sequestro immediato dei contenuti, alimentando una rete di molestie virtuali di proporzioni inedite. Gli investigatori indagano su violazione della privacy, diffamazione aggravata e possibili estorsioni. È in corso l’analisi dei flussi di pagamento, dei log dei server e degli account coinvolti. Le indagini puntano a risalire a eventuali complici e chiarire la portata del fenomeno.

Il caso ha scatenato reazioni politiche e istituzionali. Parlamentari, associazioni per la tutela dei diritti digitali e vittime del sito chiedono misure più rapide ed efficaci per contrastare la violenza online e proteggere le persone colpite. Phica.eu è l’emblema di un problema crescente: reti informali capaci di radicarsi per anni, normalizzando abusi e creando mercati paralleli di degrado digitale. Le autorità devono ora dimostrare di poter intervenire tempestivamente, prima che possano nascere nuovi siti simili e diffondere altri abusi.