Napoli, controlli sul trasporto illecito di passeggeri all’aeroporto di Capodichino

A Napoli, la polizia sequestra un’auto per trasporto abusivo e multa sei persone per commercio e occupazione illeciti.

NAPOLI – Operazioni congiunte della Polizia Locale di Napoli hanno portato a una serie di interventi contro l’illegalità, focalizzandosi in particolare sul trasporto abusivo di passeggeri e sul commercio illegale. Presso l’aeroporto di Capodichino, l’Unità Operativa Aeroporto ha condotto verifiche mirate sui servizi di trasporto persone. Un’auto, già precedentemente sequestrata per il trasporto abusivo di passeggeri, è stata trovata nuovamente in circolazione. Per via della violazione reiterata, il veicolo è stato confiscato definitivamente ai sensi dell’articolo 213 del Codice della Strada.

Nel frattempo, l’Unità Operativa Stella ha effettuato una serie di controlli nelle zone di via Santa Teresa degli Scalzi, Piazza Cavour, Calata Capodichino, Piazza Gravina e via Lieti. In totale sono stati emessi 6 verbali. Di questi 4 per l’occupazione abusiva di suolo pubblico e 2 per l’esercizio di commercio senza la necessaria autorizzazione. La merce deperibile è stata sequestrata e donata, mentre i capi di abbigliamento venduti senza licenza sono stati confiscati. I controlli si sono estesi anche alla gestione dei rifiuti. Sono state effettuate 10 verifiche e sono stati emessi 2 verbali per il conferimento e l’abbandono illecito dei rifiuti, in base al regolamento comunale.