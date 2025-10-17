X
Droga, armi e contanti in casa, in arresto 22enne ad Agnano

17 Ottobre 2025

Un 22enne incensurato di Agnano è in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio: sostanze, armi e contanti trovati in casa

Napoli – Hashish, marijuana e cocaina, armi e sim ancora inattive: questa la lista di oggetti e sostanze illegali rinvenuti in casa di un 22enne nel Napoletano. Tutto assieme a una somma di denaro contante. Inevitabilmente è scattato l’arresto per il giovane.

In casa aveva 109 grammi di hashish, 711 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina e 340 euro. È in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio un 22enne incensurato ad Agnano, vicino Napoli. Il giovane è stato scoperto perché i carabinieri, dopo avere fermato un’auto con a bordo due 25enni denunciati per ricettazione perché in possesso di 1000 euro e 10 sim ancora da attivare, hanno perquisito la casa del 22enne da dove erano usciti in macchina i due. Oltre alle sostanze sono state trovate anche una pistola e una carabina senza tappo rosso.

