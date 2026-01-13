Napoli, anziana aggredita per una collana alla fermata dell’autobus

1 minuto per la lettura

A Napoli un 46enne ha aggredito e rapinato una anziana di 77 anni alla fermata dell’autobus, facendola cadere a terra dopo averla strattonata per rubare una collana. Arrestato dai carabinieri per rapina e lesioni aggravate

Un nuovo episodio di violenza a Napoli. Un uomo di 46 anni arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Vomero dopo aver seguito, aggredito e rapinato una donna di 77 anni alla fermata dell’autobus.

ANZIANA AGGREDITA ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS PER UNA COLLANA

Il fatto in pieno giorno alla fermata di un autobus a Napoli, dove una 77enne viene brutalmente aggredita da un uomo che l’aveva seguita per derubarla. In pochi secondi, la violenza ha travolto la quotidianità della vittima: un gesto fulmineo, uno strattonamento, poi la caduta e la testa che sbatte contro un muro. Tutto per una collana.

DONNA STRATTATONATA E COLPITA CON FORZA

Il rapinatore, un 46enne del posto, non ha esitato a colpire con forza l’anziana pur di impossessarsi del monile d’oro che portava al collo. Una volta strappato il gioiello, si è dato alla fuga a bordo di uno scooter, la targa parzialmente coperta, credendo di poter far perdere le proprie tracce.

AGGRESSORE ARRESTATO

Ma la corsa è durata poco. Grazie al racconto lucido della vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Napoli Vomero sono riusciti a ricostruire ogni dettaglio dell’aggressione. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno portato a identificare e fermare l’uomo, trovato in possesso del casco, degli abiti e delle scarpe utilizzate durante il colpo.

Il 46enne arrestato con le accuse di rapina pluriaggravata e lesioni personali. Un altro segnale allarmante nell’escalation di episodi di violenza che, sempre più spesso, vedono come vittime gli anziani indifesi della città.