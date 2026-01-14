Napoli, blitz della Polizia: sequestrate armi e 7 chili di droga. Due arresti

2 minuti per la lettura

Napoli – Blitz della Polizia di Stato: sequestrate armi e 7 chili di droga, due arresti a Napoli e Melito. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile Antidroga ed anti esplosivo e della Polizia Scientifica, hanno arrestato due persone, di cui un 30enne napoletano per porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e da guerra e un 25enne, anch’egli napoletano, per porto abusivo di arma comune da sparo.

A Melito, i poliziotti hanno controllato un’auto con a bordo il 30enne, trovandolo in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 6,35.

I poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto, nel vano di ingresso, una busta di plastica contenente materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti (svariate confezioni di buste di plastica per il sottovuoto, mascherine, pellicola, macchina per il sottovuoto, nonché un bilancino di precisione ed una bilancia da cucina).

Ancora, all’interno del motore di un condizionatore posto sul lastrico solaio ed al quale si accede attraverso una finestra posta a circa 3 metri dal suolo sul ballatoio antistante la porta dell’abitazione, rinvenuti 2 due fucili M70 AB2.

CONTROLLI ANCHE ALLA COMPAGNA DEL 30ENNE

Inoltre, gli agenti hanno controllato l’abitazione della compagna del 30enne nella zona del centro storico di Napoli, dove, in un vano in uso esclusivo, hanno rinvenuto altri 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 chilogrammi. In quei frangenti, gli agenti hanno controllato nella stessa zona l’abitazione del 25enne, in cui hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 6,35 con 5 cartucce dello stesso calibro.

I successivi controlli hanno consentito agli agenti di rinvenire in un locale box a Melito 3 revolver 357 magnum, un fucile a pompa calibro 20, 312 cartucce di vario calibro, ben 29 panetti di hashish del peso complessivo di circa 3 chilogrammi, 6 buste contenenti circa 650 grammi di marijuana, 32 buste di cocaina per un peso complessivo di circa 2 chili e 2 giubbotti antiproiettile. Sia il 30enne che il 25enne si trovano presso la casa circondariale di Poggioreale.