Ercolano, scoperto lager di cani di razza

1 minuto per la lettura

Ercolano, scoperto allevamento abusivo di cani. In gabbia 43 cani, giro d’affari da 50mila euro. Denunciato un 25enne

Erano costretti a vivere in spazi angusti, tra rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi: un allevamento di cani di piccola taglia, completamente abusivo, allestito in una serra dismessa, è stato scoperto dai finanzieri della Compagnia di Portici, a Ercolano, in provincia di Napoli.

ERCOLANO, CANI COSTRETTI IN SPAZI ANGUSTI TRA RIFIUTI ED ESCREMENTI

Nelle gabbie, sistemate in un terreno agricolo, le fiamme gialle hanno trovato 43 cani di varie razze, tra cui barboncini, maltesi e spitz, alcuni privi del previsto microchip, allevati in pessime condizioni igienico-sanitarie, come rilevato da personale della ASL Napoli 3 Sud.

SCOPERTE CARCASSE DI ANIMALI

I finanzieri hanno anche trovato due carcasse di animali, in un sacco, nell’immondizia. Il commercio clandestino scoperto avrebbe fruttato un giro d’affari di oltre 50 mila euro, considerando la richiesta sul mercato nazionale per cani di piccola taglia di razza pregiata.

LAGER PER CANI, DENUNCIATO UN 25ENNE

Il gestore dell’allevamento, un 25enne, completamente sprovvisto di autorizzazioni, è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I cani sono stati messi sotto custodia giudiziale: entro 30 giorni il 25enne dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Asl per regolarizzare la propria posizione.