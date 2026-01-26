Napoli, picchia la ex moglie e minaccia le amiche: arrestato 58enne

2 minuti per la lettura

Picchia la ex moglie e minaccia le amiche della donna: 58enne di Napoli arrestato per stalking e violenze. Fondamentale il supporto delle amiche e la denuncia ai Carabinieri.

NAPOLI – Un incubo fatto di violenza fisica, minacce di morte e appostamenti costanti si è concluso con l’arresto di un uomo di 58 anni nel quartiere San Carlo Arena. I Carabinieri della stazione di Capodimonte hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking e maltrattamenti in famiglia, mettendo fine al calvario di una donna di 54 anni. L’episodio più grave risalirebbe allo scorso 23 gennaio. In quell’occasione, l’uomo si sarebbe scagliato contro l’ex moglie colpendola ripetutamente con calci. La furia del 58enne è culminata in un gesto estremo: avrebbe infatti stretto le mani attorno al collo della vittima nel tentativo di strangolarla. Nonostante la gravità dell’aggressione, le violenze non si sarebbero fermate lì. Nei giorni successivi si sarebbero trasformate in una persecuzione psicologica asfissiante.

PICCHIA LA MOGLIE, POI L’ASSEDIO SOTTO CASA A NAPOLI E LE MINACCE ALLE AMICHE

L’indagato avrebbe così iniziato a tempestare la vittima di telefonate cariche di offese e minacce di morte. La donna, terrorizzata, viveva di fatto segregata in casa, mentre l’ex marito stazionava costantemente sotto la sua abitazione. L’uomo avrebbe esteso le intimidazioni anche alla rete sociale della vittima, inviando messaggi vocali minacciosi alle sue amiche. Proprio le amiche, tuttavia, hanno “fatto cerchio” attorno alla 54enne, dandole la forza necessaria per rompere il silenzio e denunciare l’uomo.

La vittima è stata accolta dai Carabinieri di Capodimonte all’interno della “stanza tutta per sé”, un ambiente protetto e dedicato alle donne vittime di violenza. Qui, in un clima di ascolto e sicurezza, ha potuto ricostruire anni di soprusi davanti ai militari. Il magistrato della IV sezione della Procura di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, ha monitorato strettamente la vicenda. Grazie alla rapidità delle indagini, i carabinieri hanno rintracciato il 58enne, che ora si trova nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.