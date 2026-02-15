Napoli, lettere di minacce a Don Patriciello, nel mirino anche Meloni

2 minuti per la lettura

Lettere di minacce contro Don Patriciello, la premier Meloni e il giornalista Cappellari. Il prefetto convoca un vertice urgente a Caivano.

CAIVANO (NAPOLI) – Una nuova ondata di minacce scuote il territorio di Caivano, colpendo ancora una volta i simboli della lotta per la legalità e la rinascita del quartiere. Una serie di lettere minatorie è stata recapitata a Don Maurizio Patriciello, il parroco da anni impegnato contro lo strapotere dei clan nel Parco Verde.Il contenuto delle missive, tuttavia, non si limita a colpire il sacerdote: tra gli obiettivi delle minacce figurano anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il giornalista de L’Altipiano, Marco Cappellari, autore di numerose inchieste sull’operato di Don Patriciello.

LA REAZIONE DEL GOVERNO E IL VERTICE DI SICUREZZA

La gravità della situazione ha attivato immediatamente i vertici dello Stato. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha avuto un colloquio telefonico d’urgenza con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per fare il punto sulla sicurezza dei soggetti coinvolti. In risposta all’accaduto, il Prefetto ha convocato per questa sera, direttamente a Caivano, una riunione tecnica di coordinamento con i vertici delle forze di polizia. L’obiettivo è definire interventi di protezione immediati e rafforzare il presidio di controllo su un territorio dove la tensione resta altissima.

LETTERE DI MINACCE DON PATRICIELLO, CORO DI SOLIDARIETÀ: «NON CI FERMERANNO»

Non si sono fatte attendere le reazioni delle istituzioni locali e nazionali. Il sindaco di Caivano, Antonio Angelino, ha condannato con fermezza l’accaduto attraverso i propri canali social: «Voglio esprimere personalmente e a nome dell’amministrazione la piena solidarietà a Padre Maurizio Patriciello e al Presidente Giorgia Meloni per queste indegne minacce. Ribadiamo la nostra totale abiura ad ogni forma di illegalità, soprusi e camorra». Anche il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione periferie, ha fatto sentire la sua voce dopo un colloquio con il parroco: «L’ho sentito ed è sempre più determinato a proseguire il suo impegno nella comunità. Nonostante i vili attacchi, la strada della legalità non si interrompe».