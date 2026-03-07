Marano, spari in strada in pieno giorno

2 minuti per la lettura

Spari in strada a Marano, corso Europa: colpi d’arma da fuoco contro una persona, sul posto i carabinieri

MARANO (Napoli) – Colpi d’arma da fuoco esplosi in strada a Marano, in provincia di Napoli, oggi 7 marzo. L’episodio è avvenuto lungo corso Europa, poco dopo le 11, quando sono stati segnalati spari in pieno centro abitato, con una persona rimasta ferita in modo grave.

MARANO COLPI DI PISTOLA IN PIENA MATTINATA

Le prime informazioni raccolte da diverse fonti locali pongono in corrispondenza l’aggressione con la zona centrale di Marano, dove in passato si sono verificati altri episodi di violenza, tra spari in strada e tentativi di rapina. La vittima, al momento, non è ancora identificata e le sue condizioni sono critico‑gravissime: secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere deceduta sul posto a seguito delle ferite riportate.

L’INTERVENTO DEI CARABINIERI



Immediato l’intervento dei carabinieri della locale compagnia, che sono giunti in corso Europa a seguito di una segnalazione da parte dei cittadini. In zona attivata la massima vigilanza, con pattuglie impegnate sia nei rilievi tecnici che nella raccolta di testimonianze e immagini di videosorveglianza, per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

Parallelamente, sul posto sono presenti anche unità di pronto intervento e personale sanitario, pronte a soccorrere eventuali altri feriti e a gestire eventuali scene di panico tra i residenti. Alcune attività commerciali e bar in corso Europa sono momentaneamente chiuse, mentre la circolazione veicolare è limitata per facilitare i rilievi e garantire la sicurezza pubblica.

LA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA

Le indagini, affidate ai carabinieri del comando territoriale di Napoli Nord, puntano a delineare nel dettaglio motivo, modalità e identità degli autori degli spari. Gli investigatori stanno ricostruendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, interrogando testimoni oculari e verificando eventuali precedenti di conflitti o episodi di intimidazione collegabili al contesto.

Corso Europa è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, in particolare per episodi di violenza e spari in strada, che hanno più volte riportato la zona alla cronaca di agguati e rapine. La presenza di attività commerciali, bar e pizzerie lungo la via amplifica la potenziale esposizione di cittadini e turisti, rendendo tali episodi particolarmente preoccupanti.

Al momento, la situazione resta in evoluzione: le condizioni della vittima non sono ancora confermate ufficialmente.