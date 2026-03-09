Giugliano, inseguimento a 200 all’ora, arrestati due giovani con droga

2 minuti per la lettura

A Giugliano in Campania due giovani di 19 e 20 anni arrestati dopo una fuga a 200 km/h. Sequestro di droga, tra hashish, cocaina e contanti nel box

NAPOLI – I carabinieri della sezione radiomobile della Arma dei Carabinieri hanno arrestato a Giugliano in Campania due giovani napoletani di 20 e 19 anni con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto intorno alle 14, di ieri domenica 8 marzo 2026, quando i militari hanno intimato l’alt a una Volkswagen Golf GTI con targa polacca.

GIUGLIANO, FUGA IN AUTO, ARRESTATI DUE GIOVANI PER POSSESSO DROGA

Il conducente non si è fermato dando il via a un lungo inseguimento ad alta velocità. L’auto ha imboccato l’asse mediano raggiungendo punte di circa 200 chilometri orari, per poi proseguire tra le strade di Arzano e Casoria, dove i fuggitivi avrebbero tentato di speronare una pattuglia che cercava di bloccare la corsa. La fuga è proseguita tra Casavatore e il quartiere napoletano di Secondigliano.

IL FERMO E LA PERQUISIZIONE

I due giovani sono stati successivamente individuati e perquisiti: addosso avevano le chiavi di un box. Nel garage i carabinieri hanno trovato l’auto utilizzata per la fuga e un consistente quantitativo di stupefacenti. Nel dettaglio sono stati sequestrati dieci panetti di hashish per quasi 900 grammi, circa 150 grammi tra stecche e bustine di marijuana e hashish, oltre a 230 grammi di cocaina con 295 dosi già pronte per lo spaccio.

IL SEQUESTRO

Sequestrati anche 655 euro in contanti, bilancini di precisione, due telefoni cellulari e materiale per il confezionamento della droga. Si tratta del terzo arresto per “fuga pericolosa” eseguito in pochi giorni tra Napoli e provincia: i precedenti episodi si sono verificati nel quartiere Barra e a Pozzuoli. Le manovre spericolate e gli inseguimenti ad alta velocità stanno interessando diverse aree del territorio, dal nord al sud della provincia partenopea.