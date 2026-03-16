Napoli, rapinano un supermercato: un arresto due uomini

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Rapinano un supermercato a Napoli minacciando con un fucile il vigilante, due uomini in arresto: un 59enne con precedenti e un 29enne

Napoli – Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia, per concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina, porto abusivo di armi e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno notato due persone a volto coperto entrare all’interno del parcheggio di un supermercato, in via delle Repubbliche Marinare a Napoli, che sotto minaccia di un fucile a canne mozze, hanno costretto l’addetto alla vigilanza ad entrare all’interno del supermercato. In un video, si racconta l’azione dei banditi interrotta dai poliziotti. I poliziotti, prontamente intervenuti nel corso della rapina in atto, hanno, con non poche difficoltà, dapprima disarmato e poi bloccato il soggetto che stava minacciando l’addetto alla vigilanza e immediatamente dopo anche il secondo rapinatore, che intanto aveva raggiunto le casse appropriandosi del denaro.

Successivamente, all’interno dell’autovettura utilizzata dai due rapinatori, i poliziotti hanno sequestrato due targhe automobilistiche risultate provento di furto e 7 cartucce a palla per fucile da caccia calibro 12. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato un fucile da caccia modificato, con canne tagliate e rifornito di 2 cartucce calibro 12, una pistola munita di caricatore con 7 cartucce calibro 7.65 parabellum, un coltello serramanico ed un cacciavite utilizzati dagli indagati per commettere il reato. Ancora, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dei due uomini, rinvenendo presso l’abitazione del 59enne altre 25 cartucce calibro 12 per fucile.