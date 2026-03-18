Scoperta a Torre Annunziata stamperia clandestina di banconote

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La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Torre Annunziata una stamperia di banconote false. Sequestrati 2,8 milioni di euro contraffatti, ologrammi e 2,2 chili di droga. Arrestato il proprietario del locale

NAPOLI – La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato una stamperia clandestina di banconote false a Torre Annunziata. Nel laboratorio, i militari del Comando Provinciale hanno trovato e sequestrato oltre 2,8 milioni di euro contraffatti, perlopiù in tagli da 50 euro, insieme a ologrammi, cliché, telai e strumenti professionali per la produzione di denaro falso. Il proprietario dell’immobile è stato arrestato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.

STAMPERIA CLANDESTINA DI BANCOMATE FALSE SCOPERTA A TORRE ANNUNZIATA

L’operazione, condotta dai “baschi verdi” del Gruppo Torre Annunziata, ha portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio industriale per la contraffazione. All’interno erano presenti numerose stampanti ink-jet e laser, un computer dotato di software grafici professionali e oltre 12.000 ologrammi falsi per riprodurre banconote da 50 e 100 euro. I finanzieri hanno inoltre individuato strumenti di taglio, punzonatura, vernici, inchiostri speciali e telai per la finitura manuale delle schede.

Secondo quanto spiegato dagli investigatori, le banconote venivano sottoposte a un processo di “invecchiamento artificiale” per renderle più realistiche e difficili da distinguere da quelle autentiche.

SEQUESTRO DROGA

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto 2,2 chili di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e panetti di hashish, nascosti all’interno dell’immobile. Il sequestro ha impedito che la droga finisse nelle piazze di spaccio locali.

Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e la rete di distribuzione delle banconote false, che – se immesse sul mercato – avrebbero potuto fruttare fino a 280 mila euro, secondo le stime delle Fiamme Gialle.