Napoli, raid a Rione Sanità, fermati due minorenni

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Napoli, individuati due minorenni autori della sparatoria al Rione Sanità: uno è il fratello del killer di Giogiò Cutolo

Individuati e fermati dalla Polizia di Stato i due giovanissimi autori della sparatoria avvenuta il 18 gennaio scorso nel Rione Sanità, a Napoli, dove due ragazzi di 19 e 20 anni rimasero feriti. Si tratta di minorenni di 15 e 17 anni, ritenuti coinvolti in un grave episodio di violenza legato, secondo gli inquirenti, a uno scontro tra baby gang del centro storico.

RAID A RIONE SANITÀ, FERMATI DUE MINORENNI, UNO È IL FRATELLO DEL KILLER DI CUTOLO

Uno dei due ragazzi fermati, il quindicenne, sarebbe il fratello dell’uomo condannato a 20 anni di carcere nel marzo 2024 per l’omicidio del musicista Giogiò Cutolo, ucciso in piazza Municipio nella notte del 31 agosto 2023. Un dettaglio che sottolinea ancora una volta la pericolosa escalation di violenza giovanile in alcuni quartieri della città.

LA RICOSTRUZIONE DELLA SPARATORIA

Le indagini condotte dalla III Sezione della Squadra Mobile di Napoli hanno permesso di ricostruire in dettaglio la dinamica. Le vittime viaggiavano su uno scooter e stavano attraversando largo Totò quando qualcuno ha esploso almeno undici colpi di pistola contro di loro. Solo per puro caso i proiettili non hanno colpito i passanti: nonostante fosse notte, la zona era ancora molto affollata

Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori hanno ricostruito il percorso dei due ragazzi e individuato un gruppo di giovani che, dopo essersi nascosti, avrebbe aperto il fuoco.

RAID AL RIONE SANITÀ, LE PAROLE DEL PREFETTO DI NAPOLI



Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso «apprezzamento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e alla Questura di Napoli per la tempestiva e brillante attività investigativa».

«L’impegno costante e la competenza delle forze dell’ordine – ha aggiunto il prefetto – hanno permesso di dare una risposta rapida alla richiesta di sicurezza dei cittadini, riaffermando la presenza dello Stato sul territorio».

Di Bari ha infine invitato la comunità «a proseguire con fiducia e senso civico nel sostenere il lavoro delle Forze di Polizia, che ogni giorno operano con dedizione per garantire sicurezza e legalità».