Vendevano droga sui social e spedivano in tutta Italia con base tra Caltanissetta e Napoli, due arresti

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Smantellato traffico di droga tra Napoli e Caltanissetta: vendevano sui social con spedizioni nazionali. Due condanne e affari per milioni.

NAPOLI – Un impero della droga costruito tra i vicoli di Napoli e le piazze di spaccio nissene, smantellato da un’indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla luce un sistema di distribuzione hi-tech e capillare. Due uomini sono stati arrestati e condannati a 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa per aver gestito un vasto traffico nazionale di stupefacenti. L’operazione, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, rappresenta l’epilogo di un’attività investigativa iniziata nel settembre scorso, quando un primo sequestro aveva offerto agli inquirenti il “filo di Arianna” per risalire l’intera filiera.

IL LABORATORIO A NAPOLI E LO “SHOPPING” DELLA DROGA ONLINE SUI SOCIAL

Le Fiamme Gialle hanno individuato il cuore pulsante dell’organizzazione nel Napoletano: un vero e proprio laboratorio clandestino dedicato al confezionamento professionale della droga. Il gruppo utilizzava una strategia commerciale moderna. Le sostanze erano pubblicizzate e vendute su piattaforme online. I pacchi, contenenti cocaina, hashish e marijuana, venivano quindi inviati in tutta Italia tramite regolari servizi postali e corrieri privati. Durante il blitz sono stati rinvenuti stupefacenti per un valore di mercato superiore ai 100.000 euro, oltre a macchinari industriali per il sottovuoto e una pistola a salve modificata.

UN BUSINESS DA 2 MILIONI DI EURO

Le indagini economico-finanziarie hanno svelato cifre da capogiro che testimoniano l’efficienza della rete criminale. A partire dal 2024, l’organizzazione ha gestito Oltre 4.000 spedizioni di pacchi sospetti. Per un volume d’affari accertato superiore ai 2 milioni di euro e una rete di circa 500 clienti abituali sparsi in ogni regione d’Italia. L’inchiesta non si ferma alle condanne dei vertici. I finanzieri hanno identificato i 500 destinatari delle spedizioni illecite. I loro nominativi sono trasmessi ai reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio in tutta la penisola