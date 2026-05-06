Napoli, notte di arresti, smantellata rete droga clan Di Lauro

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Blitz a Napoli, 14 arresti legati al clan Di Lauro. Tra Secondigliano e Vasto-Arenaccia un traffico di droga con contatti internazionali

NAPOLI – La notte si accende di sirene, poi il silenzio rotto dalle operazioni dei Carabinieri. È scattato alle prime ore del 6 maggio 2026 il blitz che ha portato a 14 misure cautelari tra carcere e domiciliari, nel cuore di Napoli.

ARRESTI A NAPOLI, NEL MIRINO IL CLAN DI LAURO

Nel mirino degli investigatori un gruppo ritenuto vicino al clan Di Lauro, storica realtà della criminalità organizzata partenopea. Le accuse, pesanti, parlano di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e spaccio.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli e condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, arriva al termine di anni di indagini – dal 2020 al 2023 – fatte di intercettazioni, pedinamenti e riscontri sul campo.

IL SISTEMA DELLA DROGA NEI QUARTIERI



Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe costruito una rete stabile per la distribuzione di stupefacenti, con base operativa a Secondigliano ma con ramificazioni anche nel quartiere Vasto-Arenaccia.

Un’organizzazione capace di muoversi rapidamente, rifornire le piazze di spaccio e mantenere il controllo del territorio, generando un flusso continuo di denaro illecito.

DROGA A NAPOLI, I RIFORNIMENTI DALL’ESTERO

Al centro dell’inchiesta anche i canali di approvvigionamento: la droga, cocaina e hashish in grandi quantità, arrivava – secondo le ricostruzioni investigative – da organizzazioni criminali albanesi.

Un asse internazionale che avrebbe garantito continuità nelle forniture e rafforzato il potere del gruppo sul territorio.

SEQUESTRI E ARRESTI



Durante le indagini sono già scattati sei arresti in flagranza e sequestri di diversi chilogrammi di droga. Elementi che hanno contribuito a delineare un quadro ritenuto grave dagli inquirenti e che ha portato all’emissione delle misure cautelari.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo alle attività illecite legate al traffico di stupefacenti a Napoli, in particolare nelle aree più esposte all’influenza della criminalità organizzata.