Truffe agli anziani, base a Napoli, 116 colpi in tutta Italia

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Scoperta organizzazione criminale con base a Napoli, 10 arresti per truffe agli anziani. 116 casi tra il 2022 e il 2023, indagine dei Carabinieri

Un’organizzazione criminale con base nel cuore di Napoli, attiva in diverse regioni italiane, ha messo a segno almeno 116 truffe ai danni di persone anziane tra febbraio 2022 e marzo 2023. I Carabinieri hanno smantellato la rete al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Tivoli.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip: dieci persone, tutte italiane, sono finite in manette.

TRUFFE AD ANZIANI, CENTRALE OPERATIVA A NAPOLI

Le indagini hanno delineato una struttura ben organizzata e gerarchica, lontana dall’idea di un gruppo improvvisato. Secondo gli investigatori, i vertici coordinavano le attività da una vera e propria “centrale telefonica” allestita in un appartamento del centro storico partenopeo.

Quando i Carabinieri hanno individuato il covo, i truffatori risultavano ancora pienamente operativi. L’intervento ha consentito di interrompere numerosi raggiri in corso, evitando ulteriori danni alle vittime.

I SEQUESTRI

Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato telefoni cellulari, elenchi di contatti e appunti utili alle indagini. Rinvenuti anche fogli parzialmente bruciati, segno di un tentativo di distruggere le prove poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione aggravata