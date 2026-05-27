Napoli, traffico di cocaina, smantellato gruppo organizzato

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Operazione della Guardia di Finanza a Napoli, 4 persone arrestate per traffico di cocaina. Sequestri e indagini della DDA su un gruppo attivo nello spaccio
NAPOLI – Blitz della Guardia di Finanza nel capoluogo campano, dove i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone, ritenute gravemente indiziate di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto la custodia in carcere per un indagato e gli arresti domiciliari per altri tre soggetti, coinvolti a vario titolo in un’attività illecita di spaccio.
TRAFFICO COCAINA A NAPOLI, INDAGINI DDA
Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un gruppo organizzato dedito alla commercializzazione di cocaina nel territorio napoletano. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’esistenza di una rete strutturata, con ruoli ben definiti tra i membri.
Al centro dell’organizzazione ci sarebbe uno degli indagati, ritenuto il coordinatore delle operazioni, incaricato di gestire l’approvvigionamento e la distribuzione della droga.
La base operativa a Napoli
In particolare, gli inquirenti hanno accertato che ingenti quantitativi di cocaina venivano recapitati presso l’abitazione del presunto promotore del gruppo, utilizzata come base logistica per lo stoccaggio e il successivo smercio della sostanza stupefacente.
L’operazione si inserisce nel più ampio contrasto alle attività di narcotraffico condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalle forze dell’ordine sul territorio partenopeo.
Ulteriori sviluppi investigativi sono attesi nelle prossime settimane.
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