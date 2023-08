Parco Verde di Caivano, danno erariale per 1 milione. Condannati 6 ex funzionari

1 minuto per la lettura

NAPOLI – Un milione di euro di danno erariale per canoni e indennità di occupazione non riscosse nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli: condannati 6 ex funzionari e amministratori del Comune.

Si è conclusa con una sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, il giudizio di responsabilità nei confronti di sei ex funzionari e amministratori del Comune di Caivano.

La sentenza sulla vicenda del Parco Verde di Caivano nasce da una notizia di danno formalizzata nel 2017 dall’allora Tenenza Carabinieri di Caivano, oggi elevata a Comando Compagnia. I canoni e le indennità di occupazione non riscossi riguardano immobili a destinazione abitativa e per i locali a uso commerciale per gli anni 2004/2009, per 422 unità’ abitative su 750; e, per gli anni 2009/2013, per 34 locali commerciali, con conseguente squilibrio economico-finanziario dell’Ente comunale.

In particolare, funzionari e amministratori conoscevano le criticità legate alla perdurante morosità od occupazione illegittima dei cespiti immobiliari e la mancata adozione di atti diretti ad attivare le procedure legali necessarie al recupero delle morosità, tanto che nell’aprile 2018 il Presidente della Repubblica dispose la gestione commissariale Comune per il condizionamento dell’amministrazione a pressanti ingerenze della criminalità organizzata. Proprio in questi giorni un nuovo decreto di scioglimento del Consiglio Comunale.