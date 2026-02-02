Napoli, omicidio Martina Carbonaro: chiuse le indagini

1 minuto per la lettura

Chiuse a Napoli le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro: all’ex fidanzato Alessio Tucci reo confesso contestate quattro aggravanti: motivi abietti, futili e minorità della vittima e minorata difesa.

AFRAGOLA (NAPOLI) – La Procura di Napoli Nord ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini per l’omicidio di Martina Carbonaro, la studentessa di soli 14 anni uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola. Per il delitto è indagato l’ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci, che ha già confessato di essere l’autore dell’efferato crimine. L’ufficio inquirente, guidato dal neo procuratore Domenico Airoma, contesta a Tucci il reato di omicidio volontario con quattro aggravanti che potrebbero portare alla massima pena. Secondo i magistrati, il giovane ha agito con motivi abietti e futili in quanto il delitto sarebbe maturato in un contesto di possesso e ossessione, privo di qualsiasi giustificazione. Contestata la minorità della vittima: Martina aveva infatti solo 14 anni al momento della morte. Il legame affettivo in quanto l’omicidio è avvenuto ai danni di una persona con cui l’assassino aveva intrattenuto una relazione sentimentale. A Tucci viene contestata anche l’aggravante della minorata difesa. Infatti, per la procura Tucci avrebbe attirato Martina in un luogo abbandonato e isolato, approfittando dell’impossibilità per la giovane di chiedere aiuto o fuggire.

OMICIDIO MARTINA CARBONATO A NAPOLI: LA STRATEGIA DELLA DIFESA

Il giovane, attualmente in stato di detenzione, attende ora i prossimi passi del processo. L’avvocato difensore di Tucci, Mario Mangazzo, ha dichiarato: «Adesso possiamo finalmente analizzare gli atti depositati dalla Procura. Valuteremo nei prossimi giorni se chiedere un nuovo interrogatorio per il mio assistito o se procedere con il deposito di una memoria difensiva». La chiusura delle indagini segna il passaggio verso la fase processuale, dove la famiglia della vittima chiederà giustizia per un atto definito dagli inquirenti di una gravità estrema.